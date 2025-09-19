Horóscopo de Escorpio de hoy: viernes 19 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 19 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio
- 1 minuto de lectura'
Aprenda que muchas veces la libertad no siempre es peligrosa, muchas veces puede ayudarnos a liberar lo mejor de nosotros. Intente soltarse y que todo fluya por si solo.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el viernes 19 de septiembre
Amor: Como usted sabe esa pelea que tuvo no fue justificada. Pídale perdón a la persona con quien discutió y así encontrará el equilibrio emocional que tanto busca.
Riqueza: Sea precavido, ya que le propondrán algunos negocios demasiado tentadores pero de dudosa procedencia. Procure estudiar cada unos de los detalle y leer la letra chica.
Bienestar: No se sienta triste, busque ayuda y un consejo en sus amigos, ellos sabrán escucharlo. Sepa que ya ha superado situaciones mucho peores en su vida.
Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer
Comprenda que no se puede resolver todo en un solo día. Empiece a ser más paciente y deje que trascurra el tiempo necesario para que todo se acomode.
Amor: Si pretende que la relación de pareja este bien, procure no caer en ninguna infidelidad. Evite dispersar sus energías afectivas fuera de su casa.
Riqueza: Procure transmitir todas sus ideas creativas y así conseguirá importantes avances en lo profesional y económico. Compártalas con sus compañeros de trabajo.
Bienestar: Comience una dieta equilibrada y comprobará en poco tiempo como ha mejorado su rendimiento físico. Además, ingiera vitaminas y estará con más energía.
