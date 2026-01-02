Horóscopo de Escorpio de hoy: viernes 2 de enero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 2 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio
- 1 minuto de lectura'
Debería tener en cuenta las diferentes señales que se le presenten en el día. Muchas de ellas, contendrán la clave que orientará su futuro próximo.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el viernes 2 de enero
Amor: Si pretende crear lazos más fuertes entre sus amigos, búsquese un tiempo para reunirse con ellos. Entienda que toda relación hay que alimentarla de afecto.
Riqueza: Observe detenidamente ese contrato que tiene que firmar, de lo contrario, podría salir perjudicado sin entender el motivo. En caso que necesite ayuda, búsquela.
Bienestar: Seria oportuno que empiece a descansar más de la cuenta, si es que pretende evitar el agotamiento diario. Aprenda a cuidar mejor su salud.
Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer
No desaproveche ninguna de las oportunidades que se le presenten en esta jornada en el ámbito laboral, ya que su ambición está en su mejor momento.
Amor: Arregle un encuentro con su primo que hace tiempo no ve. Ambos compartirán un momento grato y podrán charlar de ese asunto familiar que están atravesando.
Riqueza: Si nota que las cosas no funciona como debe ser en el negocio que tiene, converse con su socio. Entre ambos, podrán entender el porque de muchas situaciones.
Bienestar: Busque información y pruebe con la fitoterapia, sepa lo ayudará a combatir su decaimiento diario. Atrévase e incursione en las terapias naturales.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
- 1
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la última semana de 2025 y los primeros días de 2026
- 2
Qué color usar en Año Nuevo 2026, según tu signo del Zodíaco
- 3
Signo por signo: qué depara el año 2026, según el horóscopo de Jimena La Torre
- 4
Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 2 de enero?