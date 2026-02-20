Horóscopo de Escorpio de hoy: viernes 20 de febrero de 2026

Trate de no presionarse, ya que el tiempo actuará a su favor. Durante esta jornada, su tenacidad y optimismo serán puestos a prueba por su entorno.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el viernes 20 de febrero

Amor: Intente brindarle más afecto y comprensión a su pareja. Permítase una entrega completa y sincera y verá que su vínculo mejorará día tras día.

Riqueza: Durante esta jornada, tendrá que tomar una decisión muy importante para sus finanzas. No actúe impulsivamente porque podría salir todo mal y deberá empezar de nuevo.

Bienestar: No se niegue y concurra a esa reunión con sus antiguos compañeros de colegio. Compartirán momentos añejos donde le proporcionará una gran alegría.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Sepa que debe abandonar los problemas que no le afectan directamente en su vida profesional y personal. Procure tomar todos sus deseos de un modo constructivo.

Amor: No se ria de los errores que comete su alma gemela a causa de la impaciencia. Intente ser respetuoso y busquen juntos una solución a esos problemas.

Riqueza: Podrá concluir con esos objetivos que por falta de tiempo no pudo alcanzar, ya que contará con la ayuda de alguien muy cercano y muy responsable.

Bienestar: Preocúpese por la salud, ya que hace mucho tiempo que no lo hace. Entienda que nadie más que usted sabe que es lo que realmente le pasa a su organismo.

