Horóscopo de Escorpio de hoy: viernes 22 de agosto de 2025

Comprenda que no se puede resolver todo en un solo día. Empiece a ser más paciente y deje que trascurra el tiempo necesario para que todo se acomode.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el viernes 22 de agosto

Amor: Si pretende que la relación de pareja este bien, procure no caer en ninguna infidelidad. Evite dispersar sus energías afectivas fuera de su casa.

Riqueza: Procure transmitir todas sus ideas creativas y así conseguirá importantes avances en lo profesional y económico. Compártalas con sus compañeros de trabajo.

Bienestar: Comience una dieta equilibrada y comprobará en poco tiempo como ha mejorado su rendimiento físico. Además, ingiera vitaminas y estará con más energía.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

En caso que sus proyectos parecen demorarse, hoy será propicio replantearse nuevamente los objetivos y la forma de alcanzarlos. Confié en usted mismo.

Amor: Intente ser fiel a sus amistades, de esta forma podrá contar con el apoyo de ellas cuando usted lo necesite. Demuéstrele su afecto incondicional.

Riqueza: Trate de relajarse y espere que se disipen los problemas que estuvieron surgiendo. Sera una etapa de enfrentamientos y obstáculos en el desarrollo de sus tareas.

Bienestar: Aunque no quiera ,necesita descansar. Los sobresaltos de la semana pasada lo han dejado francamente agotado. Bríndese un tiempo libre para relajarse.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |