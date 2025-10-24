Horóscopo de Escorpio de hoy: viernes 24 de octubre de 2025

Deje de tener miedo y arriésguese la decisión. Será una etapa ideal para determinar y pensar lo que es más conveniente para su vida en estos momentos.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el viernes 24 de octubre

Amor: Sepa que llegará una persona nueva a su vida, que le hará conocer el verdadero amor. No se resista y entréguese por completo, no se arrepentirá.

Riqueza: Si intenta buscar un nuevo trabajo, la jornada lo favorece por completo. Por la tarde, busque por Internet y postúlese a todos los empleos que le interese.

Bienestar: No se niegue y otórguele su ayuda espiritual a aquella persona que le ha solicitado ayuda. Con el tiempo vera reflejada la buena actitud que tuvo.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Hoy no habrá quien lo detenga, ya que podrá obtener lo que desee en todos los planos de su existencia, especialmente en su vida profesional y personal.

Amor: Sepa que la Luna en su signo, lo favorecerá en las relaciones amorosas. Aproveche este transito para expresar lo que siente a esa persona que tanto ama.

Riqueza: Antes de decidirse para hacer una inversión, hágase un tiempo para evaluar los posibles beneficios. En caso que necesite, asesórese con alguien que sepa del tema.

Bienestar: Realice una dieta depurativa incorporando jugos naturales y frutas de estación. Trate de supervisar de cerca su alimentación y evite dejarse llevar por los excesos.

