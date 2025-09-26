Horóscopo de Escorpio de hoy: viernes 26 de septiembre de 2025

Haga lo posible para desprenderse de aquello que le hace mal a su vida. Elija nuevos rumbos y vivirá una etapa de renovación interna muy enriquecedora.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el viernes 26 de septiembre

Amor: Hoy la presencia lunar acrecentará y facilitará la relación que tiene con su alma gemela. Comprométase y juéguese más por la persona que tiene a su lado.

Riqueza: Prepárese, ya que aparecerán nuevas oportunidades laborales. Sepa que los logros irán apareciendo de forma continua y en el determinado tiempo.

Bienestar: Trate de no irritarse sin sentido con su entorno, utilice esa energía en algo creativo. Momento para contactarse con su mundo interno y relajarse.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Gracias a la presencia lunar, podrá terminar todo lo que se propuso, Sepa que toda su energía vital se desplegará en todas las actividades que tenga.

Amor: En el momento que busque al amor, evite idealizar a las parejas. Sepa que podría sentirse decepcionado, si no le brindan lo que quiere. Madure.

Riqueza: Esté muy atento, ya que podría tener problemas con los contratos y las transacciones comerciales que tenga que realizar durante esta jornada.

Bienestar: Salga a pasear y entre a esa librería que tanto le gusta para comprase un buen libro. Sepa que debe recuperar el hábito de la lectura que tenia abandonado.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |