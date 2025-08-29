LA NACION

Horóscopo de Escorpio de hoy: viernes 29 de agosto de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del viernes 29 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Escorpio de hoy: viernes 29 de agosto de 2025
Horóscopo de Escorpio de hoy: viernes 29 de agosto de 2025

Propóngase actuar con más responsabilidad y disciplina en el ámbito profesional. De esta forma, podrá conseguir excelentes resultados en poco tiempo.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el viernes 29 de agosto

Amor: Si se encuentra de franco, hoy será un día propicio para disfrutarlo y compartirlo con su alma gemela. No lo desperdicie con los compromisos laborales.

Riqueza: Gracias a la precisión y la eficacia que esta teniendo últimamente en el trabajo, podrá resolver todos los temas monetarios que tiene pendientes de hace días.

Bienestar: Tiempo para que pruebe cosas nuevas, realice algo que lo haga sentir bien. Necesitará transformar su enojo en una actividad productiva, pruebe con el arte.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Sepa que debe abandonar los problemas que no le afectan directamente en su vida profesional y personal. Procure tomar todos sus deseos de un modo constructivo.

Amor: Muéstrese tal cual es en la vida. Sepa que todos los medios que utilice serán validos para conquistar a la persona que hace tiempo le quita el sueño.

Riqueza: Hoy estará muy atareado laboralmente, esto hará que se sienta irritable con todo su entorno. Procure no discutir con sus compañeros de trabajo.

Bienestar: Apártese de ciertas situaciones donde pueda surgir discusiones con muchas de las personas que le tienen aprecio. No se enfrente sin razón con los demás.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Qué significa soñar con una infidelidad
    1

    Qué significa soñar con una infidelidad

  2. Qué significa soñar con ser perseguido
    2

    Qué significa soñar con ser perseguido

  3. Los mejores días para cortarse el pelo en septiembre
    3

    Los mejores días para cortarse el pelo en septiembre en la Argentina, según el calendario lunar 2025

  4. Cómo afecta la entrada de Venus en Leo este fin de semana
    4

    Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 29 de agosto?

Cargando banners ...