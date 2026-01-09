Horóscopo de Escorpio de hoy: viernes 9 de enero de 2026

Hoy se sentirá una persona más fuerte gracias a esos cambios rotundos que vivió hace meses atrás. Trate de usar esa energía para emprender cosas nuevas.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el viernes 9 de enero

Amor: Sepa que si reprime sus sentimientos, es probable que confunda a su alma gemela. Demuestre lo que siente y piensa en cada momento que lo exprese.

Riqueza: Momento oportuno para montar ese negocio que tiene pendiente. Deje de seguir dudando y abandone los miedos que tiene para invertir en el mismo.

Bienestar: Si se siente excedido de peso, procure hacer un cambio en su rutina. Sepa que con una dieta basada en frutas, verduras y mucho liquido, podrá depurar su cuerpo.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Comprenda que sus anhelos no siempre se cumplirán de inmediato. Modere la ansiedad y recuerde que deberá esforzarse aun más para alcanzar sus metas.

Amor: Deje de entregar su afecto a quien no lo merece. Si su deseo es comenzar una relación que sea eterna, trate de buscar una persona que tenga los mismo deseos amorosos.

Riqueza: Este preparado, ya que una suma de dinero ingresará inesperadamente en su capital. Esto, lo motivará a realizar compras sin necesidad, evite excederse.

Bienestar: Si siente que la rutina de toda la semana lo tiene asfixiado, no dude en tomarse un respiro y prepare una rica cena con sus propias manos

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |