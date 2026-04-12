Horóscopo de Géminis de hoy: domingo 12 de abril de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del domingo 12 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis
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Sea consciente y no postergue para mañana lo que pueda hacer hoy. Relájese, ya que cumplirá con todas las metas que se ha propuesto alcanzar.
Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio
Qué le espera a Géminis el domingo 12 de abril
- Amor: Intente establecer relaciones equilibradas y así podrá vencer cualquier dificultad en el amor. Verá que de esta forma, todo fluirá mejor en lo afectivo.
- Riqueza: Aunque su jefe se exceda con las exigencias laborales, intente escucharlo y obedecer las ordenes. Evite tener alguna discusión y acceda a su pedido.
- Bienestar: Esquive los problemas que se interponen en su vida y le afectan negativamente. Procure liberarse de todas las personas que lo molestan y no lo dejan en paz.
Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer
Sepa que necesitará proyectar mejor las actividades para poder llegar a cumplir con todas las obligaciones en tiempo y forma como usted quiere.
- Amor: Deberá acompañar a ese amigo del alma que necesitará de su apoyo emocional. No dude en permanecer a su lado, sepa que el ha sufrido bastante.
- Riqueza: Empiece a creer en usted mismo y emprenda negocios nuevos. Aproveche que los astros lo apoyarán y en muy poco tiempo obtendrá muchas ganancias.
- Bienestar: Renuncie a esa angustia que viene viviendo hace días a causa del disgusto que atravesó hace semanas. Llame a sus amigos para charlar del tema.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |