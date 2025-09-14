LA NACION

Horóscopo de Géminis de hoy: domingo 14 de septiembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del domingo 14 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis

Sepa que antes de fijar los objetivos deberá considerar los inconvenientes posibles y adecuar todas sus ideas a los recursos con lo que cuenta.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el domingo 14 de septiembre

Amor: No permita que los celos ajenos le traigan complicaciones en su relación amorosa. Si existe algún problema con su alma gemela háblelo directamente con ella.

Riqueza: Seria bueno que incorpore nuevas ideas a su labor, de esta forma, renovará su prestigio profesional y podrá emprender muchos de los proyectos que tienen en mente.

Bienestar: Evite obsesionarse con el trabajo, de esta forma, solo conseguirá aumentar su nivel de agotamiento. Intente relajarse un poco y todo saldrá bien.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Intente comprender que la tolerancia y la persuasión serán los medios más eficaces para lograr muchos de los proyectos tan anhelados. Haga uso de ellas.

Amor: En este día, descubrirá que tiene mucho que decirle a su alma gemela y escuchar lo que ella siente. Permítase expresar sus sentimientos libremente.

Riqueza: Comprenda que debe invertir energía en proyectos posibles, deje de empañarse con obstáculos insuperables. Intente ver más allá de sus deseos.

Bienestar: Sepa que su cuerpo esta necesitando más movimiento que el habitual. Inscríbase hoy mismo en un club y comience a ejercitar. Escoja alguna actividad que le agrade.

Por Renata Dossi
