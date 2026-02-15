LA NACION

Horóscopo de Géminis de hoy: domingo 15 de febrero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del domingo 15 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis

Recuerde que la sabiduría es su mejor aliada. Hoy intente cuidar sus palabras y no se involucre en situaciones malintencionadas de las que podría salir lastimado.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el domingo 15 de febrero

Amor: Prepárese, ya que la relación con su pareja dará un vuelco sorprendente para su vida. Ambos querrán concretar un compromiso más firme en el amor.

Riqueza: No dude y tome esa decisión financiera que tiene entre manos. Evite sentirse inferior a los demás, sepa que usted tiene los mismas actitudes y fortalezas.

Bienestar: Sepa que un buen masaje en la zona cervical, le aliviará las tensiones que acumulo ayer. Intente relajarse de forma natural, evite medicarse.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Prepárese, ya que las antiguas estructuras podrían desmoronarse de un momento a otro. Anímese y de un paso a ese nuevo proyecto de vida que tanto quiere.

Amor: Si ha comenzado una relación amorosa, procure de ser cuidadoso y dejar la obsesión de lado. Si no cambia de actitud, esta nueva persona se alejara rápido.

Riqueza: Ponga toda su energía, ya que ese asunto financiero le requerirá de toda su atención en esta jornada. Esté atento, por si acaso debe realizar algún movimiento.

Bienestar: Por una vez en su vida, sea constante y no busque más excusas para poder cumplir en su totalidad con ese tratamiento que comenzó para adelgazar.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

