Horóscopo de Géminis de hoy: domingo 22 de marzo de 2026

Cuando deba dar una opinión de alguna persona, trate de censurar menos y no juzgar a los demás sin conocerlos. Abandone esa posición autoritaria que tiene.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el domingo 22 de marzo

Amor: Evite postergar por nada en el mundo ese encuentro romántico que ya tiene programado hace días. Disfrute un poco del amor y descomprímase de las responsabilidades.

Riqueza: Sentirá la necesidad de cumplir con todas sus obligaciones de manera placentera en el ámbito laboral, ya que hace días su jefe le reclamo el incumplimiento de sus tareas.

Bienestar: Podrá sentirse despreciado por sus amigos, ya que usted nota que no lo toman en consideración como se merece. Trate de charlar con ellos y todo mejorará.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Deje de obstinarse en que todo se haga a su modo. Permita que los demás manifiesten sus opiniones, de lo contrario, será rechazado por la gente que lo rodea.

Amor: Por más que este en pareja, hace días que se esta sintiendo solo. Trate de reflexionar si realmente es la persona que usted quiere para su vida amorosa.

Riqueza: Deje para mañana el inicio de ese proyecto, hoy dedíquese a las tareas habituales. Espere un mejor momento para desarrollar ese emprendimiento que tiene en mente.

Bienestar: Vivirá un incidente que le hará demostrar lo peor de usted con la gente que lo rodea. Cuídese de las malas reacciones que podría manifestar en publico.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |