Horóscopo de Géminis de hoy: domingo 23 de noviembre de 2025

Deje de presionarse, ya que el tiempo actuará a su favor. En esta jornada, su tenacidad y optimismo serán puestos a prueba y tendrá muy buenos resultados.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el domingo 23 de noviembre

Amor: Prepárese, ya que hoy su pareja lo descolorará con las reacciones inesperadas. Intente serenarse y ruegue que ceda la tormenta lo rápido posible.

Riqueza: Exprima su tiempo al máximo y podrá terminar su trabajo lo antes posible. Busque la forma de ser más proactivo y eficiente relacionado a lo profesional.

Bienestar: Procure organizar una escapada para el fin de semana en familia, ya que volverán renovados. Busque el destino y compare precios, evite endeudarse.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Le será muy bueno para su vida, que intente no replantearse temas del pasado que solo le traen recuerdos no gratos. Piense en presente y futuro.

Amor: Solo por hoy intente desprenderse de algunas obligaciones poco importantes, ya que necesitará vivir intensamente cada momento junto a su pareja.

Riqueza: La Luna en posición, le podrá ocasionar desencuentros con su jefe en esta jornada. Si no se ponen de acuerdo júntense y hablen, evite discutir.

Bienestar: Tenga cuidado, ya que su fastidio alcanzará niveles alarmantes. Una salida de compras o una buena charla con sus amigos hará que cambie su ánimo.

