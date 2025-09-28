Horóscopo de Géminis de hoy: domingo 28 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del domingo 28 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis

Prepárese, ya que su ritmo de vida social y el exceso de trabajo lo sumergirán en un mundo material que lo mantendrá insatisfecho. Busque algún pasatiempo.
Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio
Qué le espera a Géminis el domingo 28 de septiembre
Amor: Intente armonizar las actividades para que nadie de su familia se sienta desplazado. Por la tarde, llame a su hermano y procure limar las viejas asperezas.
Riqueza: Entienda que al buscar nuevos contactos dentro del ambiente profesional podrán ayudarlo a resolver cualquier inconveniente de su futuro económico.
Bienestar: Si las cosas no salen como esperaba, haga lo posible por no estar de mal humor. Medite sobre su futuro inmediato y resuelva las cuestiones que le preocupan.
Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer
No dude en confiar en sus amigos. Sepa que ellos lo ayudarán a cimentar su futuro, ya que lo apoyarán en todo lo que necesite para su vida.
Amor: Transitará un momento de transformación afectiva tanto interna como externa. Este preparado, ya que podría afectarlo negativamente en las relaciones.
Riqueza: Deje de poner excusas y en este día procure administrar las finanzas. La Luna en oposición, podría afectar negativamente su presupuesto económico.
Bienestar: Durante esta tarde, lo más optimo será pasarlo entre amigos. De esta forma, podrá desconectarse del trabajo y de tanto stress que ha adquirido diariamente.
