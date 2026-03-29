Horóscopo de Géminis de hoy: domingo 29 de marzo de 2026

Sepa que si sigue mostrándose impulsivo e impaciente, no logrará resolver todos los temas en un solo día. Baje los niveles de ansiedad y todo se acomodará.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el domingo 29 de marzo

Amor: Cuando mantenga un dialogo con su enamorado, trate de manejar las palabras y de no irritarse. Sepa que sus opiniones podrían lastimarlo y alejarlo de usted.

Riqueza: En poco tiempo, le darán la oportunidad para ocupar el puesto que tanto desea. Antes de aceptar la propuesta, intente aclarar sus ideas previamente.

Bienestar: Su ánimo continuará en declive, evite las reuniones y los encuentros multitudinarios. Será importante que realice un balance entre su vida social y su descanso.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Sea consciente y no postergue para mañana lo que pueda hacer hoy. Relájese, ya que cumplirá con todas las metas que se ha propuesto alcanzar.

Amor: Prepárese, ya que el deseo y erotismo se harán presentes en su vínculo amoroso. Aprovéchelos junto a su alma gemela o con esa persona que conoció.

Riqueza: Será una jornada para que se olvide totalmente de la compras innecesarias. Cuide su bolsillo para poder llegar a fin de mes sin problemas económicos.

Bienestar: No se obsesione con el trabajo, alterne sus obligaciones con momentos de esparcimiento. De lo contrario, terminará la semana demasiado alterado.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |