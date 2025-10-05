Horóscopo de Géminis de hoy: domingo 5 de octubre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del domingo 5 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis
Sepa que podrá concretar todos los sueños y las ambiciones. Despreocúpese, ya que el ambiente se encontrará armonizado para llegar a su propósito.
Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio
Qué le espera a Géminis el domingo 5 de octubre
Amor: Acepte la propuesta de compromiso que le hará su pareja. Acepte de una vez por toda, que ella es la persona que últimamente la ha hecho feliz.
Riqueza: Excelente jornada para emprender una transacción financiera de cierta relevancia. Por más que este seguro, no se olvide de buscar información.
Bienestar: Dado que hace días no se encuentra realizando su rutina de ejercicios, procure incluir en su alimentación frutas de estación y descanse más de lo habitual.
Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer
Intente madurar y evite prestar atención a los juicios ajenos, decida por si mismo. Si sigue retrasando demasiado sus planes, no podrá llevarlos a cabo.
Amor: Procure no desplegar su poder de seducción delante de su pareja, de lo contrario, aparecerán conflictos. Podría hacerla sentir mal.
Riqueza: Durante esta jornada, tendrá que tomar una decisión muy importante para sus finanzas. No actúe impulsivamente porque podría salir todo al revés.
Bienestar: Hoy será un día donde su cansancio y su agotamiento mental, harán que se replantee su actividad laboral. Piense bien antes de tomar un decisión errónea.
