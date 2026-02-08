Horóscopo de Géminis de hoy: domingo 8 de febrero de 2026

Sepa que necesitará proyectar mejor las actividades para poder llegar a cumplir con todas las obligaciones en tiempo y forma como usted quiere.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el domingo 8 de febrero

Amor: Deberá acompañar a ese amigo del alma que necesitará de su apoyo emocional. No dude en permanecer a su lado, sepa que el ha sufrido bastante.

Riqueza: Empiece a creer en usted mismo y emprenda negocios nuevos. Aproveche que los astros lo apoyarán y en muy poco tiempo obtendrá muchas ganancias.

Bienestar: Renuncie a esa angustia que viene viviendo hace días a causa del disgusto que atravesó hace semanas. Llame a sus amigos para charlar del tema.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Debería saber que hoy su amabilidad será la cualidad más requerida para que la relación con sus seres queridos circule por el camino deseado por todos.

Amor: Si pretende no sufrir más por amor, recomponga su situación sentimental. Trate de pensar en soledad y buscarle la solución a la relación que tiene con su alma gemela.

Riqueza: En poco tiempo, le llegarán noticias que lo ayudarán económicamente. Transitará una etapa donde le propondrán nuevas metas que podrá alcanzarlas.

Bienestar: Prepárese anímicamente, ya que se encontrará muy susceptible ante las situaciones que se le presente. Trate de no ser vulnerable y poder superarlas.

