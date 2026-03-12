Horóscopo de Géminis de hoy: jueves 12 de marzo de 2026

De ahora en más, comience a poner distancia de las emociones internas y sea más racional a la hora de tomar una decisión. Evite guiarse por la percepción.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el jueves 12 de marzo

Amor: Procure escuchar a sus hijos si se acercan a usted a comentarle algún problema. Será importante, ya que están necesitando de su apoyo y consuelo.

Riqueza: Anímese a iniciar un negocio interesante, comience a actuar hoy mismo. Vivirá una etapa muy importante donde los logros laborales irán en aumento.

Bienestar: Intente buscar la forma para mejorar su estado físico. Decídase por una dieta que le permita potenciar su vitalidad. Sume productos naturales, hierbas y frutos secos.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Posiblemente, será una jornada excesiva de preocupaciones y responsabilidades. Sepa que tendrá que confrontar de a un tema y logrará obtener buenos resultados.

Amor: La relación de pareja podría correr peligro de separación. Prepárese, ya que volverán viejos resentimientos que ninguno de los dos ha conseguido superar.

Riqueza: Procure enfocarse en los nuevos negocios que le generarán abundancia monetaria y prosperidad. No gaste tiempo y energía en proyectos pocos viables.

Bienestar: Hoy evite caer en las tentaciones peligrosas. Cuídese de los excesos de todo tipo e intente alivianar la tensión y buscar una manera para distenderse.

Otras predicciones para hoy

