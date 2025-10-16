Horóscopo de Géminis de hoy: jueves 16 de octubre de 2025

Evite los esfuerzos y tómese el tiempo necesario para cumplir con todas sus obligaciones, ya que un cierto estado de indiferencia lo acompañara en el día.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el jueves 16 de octubre

Amor: Evite los esfuerzos y tómese el tiempo necesario para cumplir con todas sus obligaciones, ya que un cierto estado de indiferencia lo acompañara en el día.

Riqueza: Su buen tacto le permitirá hacer que sus inversiones rindan mucho más de lo esperado. Sume nuevos métodos de trabajo y obtendrá favorables respuestas.

Bienestar: Por la tarde, huya cuanto antes del trabajo y así podrá compartir un café junto a sus amigos que le hará revivir momentos calidos y gratos.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Prepárese, ya que transitará por una jornada repleta de muchas sorpresas de una persona que no esperaba. No permita que el mal humor interfiera en su éxito personal.

Amor: Empiece arreglar su vida afectiva soltando los miedos y los recuerdos negativos del pasado. Si quiere avanzar en el amor, deberá cambiar su postura.

Riqueza: Relájese, ya que será una jornada muy tranquila en el ambiente laboral. Sepa que sus negocios empezarán a estabilizarse y obtendrá los frutos deseados.

Bienestar: Si debe enfrentar alguna situación complicada donde haya discordia, trate de no perder el control de sus emociones. Evite desbordarse fácilmente.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |