Horóscopo de Géminis de hoy: jueves 18 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 18 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis
1 minuto de lectura
Probablemente, se sentirá presionado entre la diversión y el deber en esta jornada. Lo mejor será que se entregue a la soledad y ponga en orden sus ideas.
Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio
Qué le espera a Géminis el jueves 18 de septiembre
Amor: Sepa que sentirá deseos de compartir una salida con su enamorado en esta noche, pregúntele a donde quiere salir y reserve un lugar. Organícela sin demora.
Riqueza: Intente trabajar con más dedicación frente a los desajustes económicos que tiene, ya que en cualquier momento podrían transformarse en un abismo.
Bienestar: Haga lo posible para no aferrarse a las ilusiones perdidas. En la noche, decídase y disfrute de una salida programada con sus amigos más íntimos.
Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer
Hoy será una jornada donde podrá exponer su vitalidad e inteligencia. Ponga en marcha todos los proyectos postergados y en poco tiempo tendrá ganancias.
Amor: Explore sin miedo sus deseos, objetivos y fantasías con su alma gemela. Haga lo posible para tener un contacto más cercano en la intimidad.
Riqueza: Afronte con entusiasmo la dirección de su proyecto y compártalo con sus colegas. En muy poco tiempo y trabajando en equipo, obtendrán muy buenas ganancias.
Bienestar: Deje de ser tan posesivo y querer siempre solucionar todo usted. Entienda que si lo hace, su vida empezará a ser más placentera y distendida.
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis
