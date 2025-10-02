Horóscopo de Géminis de hoy: jueves 2 de octubre de 2025

Deje de cometer siempre el mismo error al desvalorizarse continuamente. Aunque usted no lo vea, sus méritos son muy bien reconocidos por la gente que lo rodea.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el jueves 2 de octubre

Amor: Fíese por lo que quiere y no por lo que piensa, deje atrás las dudas para seguir a su corazón. Acerque más a la persona que lo acompaña hace tiempo.

Riqueza: Hace tiempo que esta pensando en realizarle un reclamo a su superior. Sepa que hoy no es el mejor momento, ya que no que existe un buen clima laboral.

Bienestar: Si se siente presionado anímicamente, debería recurrir a las terapia alternativas florales. Busque información y pruebe el efecto positivo en su vida.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

No dude en las determinaciones que debe tomar en este momento, ya que luego pueden surgir errores de los que se puede lamentar. Piense bien antes de actuar.

Amor: Debe aplicar todas las herramientas de seducción que tiene, aprovechando que el amor esta cerca suyo. No mire para otro lado, déjese conquistar.

Riqueza: Por más que no haya concretado ese negocio hasta el momento, sepa que va bien encaminado para lograrlo. Solo le falta poner un poco más de energía.

Bienestar: Sepa que deberá apelar a su madurez y aceptar sus tendencias negativas. Intente no culpar a los otros por los problemas que enfrenta todos los días.

