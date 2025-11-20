Horóscopo de Géminis de hoy: jueves 20 de noviembre de 2025

Muchas veces las decisiones precipitadas pueden llegar a ser causa de un arrepentimiento futuro. En esos casos, trate de reflexionar antes de actuar.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el jueves 20 de noviembre

Amor: Prepárese, ya que hoy su pareja lo descolorará con las reacciones inesperadas. Intente serenarse y ruegue que ceda la tormenta lo rápido posible.

Riqueza: Evite firmar sin leer detenidamente lo que le ofrecen en ese nuevo proyecto. Debería tomar conciencia y prestar mucha atención a los detalles.

Bienestar: Si hace días que se siente contracturado y no le calma ese dolor lumbar, intente realizarse masajes descontracturante en algún centro de belleza.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Cuando intente enfrentar una situación deberá hacer uso de la honestidad y la serenidad. De esta forma, le permitirá lograr todo lo que desee para su vida.

Amor: Piense bien que es lo que quiere y luego vea si le es conveniente terminar esa relación de tantos años. Procure reconciliarse con su alma gemela si es necesario.

Riqueza: Evite gastar porque si, ya que a fin de mes lamentará sus gastos superfluos. Adquiera solo aquello que le sea verdaderamente útil y vital para su vida.

Bienestar: La introspección le será de gran utilidad para evitar tensiones perjudiciales para su salud. Trate de tomarse un momento para reflexionar en soledad.

