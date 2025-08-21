Horóscopo de Géminis de hoy: jueves 21 de agosto de 2025

Sepa que gracias a la fe que tiene en su vida podrá emprender cualquier camino o proyecto que tanto anhela. Anímese, ya que pronto alcanzará la meta.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el jueves 21 de agosto

Amor: No se someta a las agresiones gratuitas de su pareja. Responda con firmeza y se sentirá mucho mejor. Intente exteriorizar lo que verdaderamente siente.

Riqueza: Trate de ser más medido con los gastos, si no puede con su genio evite las compras por internet. De lo contario, tendrá inconvenientes con el banco.

Bienestar: Intente no abusar de su capacidad de trabajo, las tensiones y la falta de descanso podría perjudicar su salud. Aunque trabaje desde su casa, cumpla con su horario.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Procure huir de los enfrentamientos en el ámbito laboral. De lo contrario, se le presentaran más inconvenientes de los que pueda resolver usted solo.

Amor: Por más que las exigencias de su enamorado lo lleguen a desbordar, manéjese con suavidad en su vínculo. Caso contrario, podría herir los sentimientos de su pareja.

Riqueza: Su buen tacto le permitirá hacer que sus inversiones rindan mucho más de lo esperado. Sume nuevos métodos de trabajo y obtendrá favorables respuestas.

Bienestar: Por la tarde, huya cuanto antes del trabajo y así podrá compartir un café junto a sus amigos que le hará revivir momentos cálidos y gratos.

