Horóscopo de Géminis de hoy: jueves 23 de Marzo de 2023

Sepa que aislarse no le traerá ningún beneficio, no permita que su timidez le gane. No es momento para reprimirse, intente abrirse a los demás.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el jueves 23 de Marzo

Amor: Su mundo afectivo le reclama que tome una actitud más comprometida. Deje que la ternura se adueñe de sus actos y verá que el vínculo crecerá.

Riqueza: Vea qué va hacer. Su progreso social y económico le exigirá sacrificios y renunciamientos. Tiempo oportuno para sondear nuevos territorios monetarios.

Bienestar: Trate de liberarse de los pensamientos. Intente exteriorizar todo lo que piensa y no se guarde nada. En caso contrario, le repercutirá en su salud.

Semana del 12 al 18 de julio para Géminis

Los géminianos esta semana se podrán estrechar lazos afectivos: se encuentrarán con amigos cercanos, incluso los que hace tiempo no ve; además, puede que se sientan cada vez más unidas con sus parejas. Eso también se reflejará en el trabajo, ya que las relaciones laborales serán espléndidas, aunque es necesario que no se dejen ganar por la ansiedad.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Sería bueno que deje de decidir por los demás sin que ellos se lo pidan. Intente averiguar lo que los otros desean antes de imponer sus criterios.

Amor: Por más que se sienta triste a causa de la separación de su enamorado, evite caer en la depresión. Usted sabe que la relación ya no iba a mejorar.

Riqueza: Si está a punto de comprar algún bien personal, este preparado ya que existirá una buena oportunidad para hacerlo. Fíjese si es lo que realmente busca.

Bienestar: Disminuya las tensiones. De lo contrario, podría repercutir en dolores de cabeza. Busque alguna actividad que lo distienda, evite medicarse.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

LA NACION