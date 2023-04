Horóscopo de Géminis de hoy: jueves 27 de Abril de 2023

Será esencial para este día que empiece a controlar cada una de las emociones y así evitar que estas lo afecten de manera negativa a su ánimo.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el jueves 27 de Abril

Amor: Hoy podrá amigarse con ese familiar con el que hace días ha tenido un pequeño conflicto. Procure llamarlo y pactar una salida juntos para remediar lo sucedido.

Riqueza: Si está por realizar alguna compra importante o concretar un negocio, deberá ser muy precavido. En caso en que desconozca del tema, asesórese de antemano.

Bienestar: No dude y cómprese aquellos productos de belleza que tanto quiere y no lo hace para no gastar. Comprenda que el amor propio es muy importante.

Semana del 12 al 18 de julio para Géminis

Los géminianos esta semana se podrán estrechar lazos afectivos: se encuentrarán con amigos cercanos, incluso los que hace tiempo no ve; además, puede que se sientan cada vez más unidas con sus parejas. Eso también se reflejará en el trabajo, ya que las relaciones laborales serán espléndidas, aunque es necesario que no se dejen ganar por la ansiedad.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Entienda que si se deja guiar por la voz de la intuición y la sabiduría interior, pronto podrá abandonar la inseguridad y los temores que lo persiguen.

Amor: Procure aumentar la autoestima. Será el momento para que elija a la persona que realmente lo haga feliz en el amor y no la persona que lo sustente monetariamente.

Riqueza: Prepárese, ya que aparecerán cambio en el status social y laboral. Aproveche la ocasión para avanzar con decisión y precisión en sus negocios.

Bienestar: Aproveche, ya que se acercan las mañanas ideales para cuidar el cuerpo haciendo ejercicios y dietas alternativas. Salga todas las mañana a correr.

