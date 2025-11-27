Horóscopo de Géminis de hoy: jueves 27 de noviembre de 2025

Sepa que atravesará una etapa donde tendrá que pensar en soledad y poner en orden las ideas tomando una determinación importante para su vida.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el jueves 27 de noviembre

Amor: Si existe algo de su enamorado que no le agrada, intente hablarlo. Procure ser más tolerante con los defectos de su pareja. Evite manipularlo.

Riqueza: Debería activar la creatividad y demostrar su capacidad profesional, si es que tiene que asistir a una entrevista laboral. Así, podrá justificar su talento.

Bienestar: Sepa que si se siente un tanto desganado, incluya a su plan alimentarios frutos secos y cereales. Pronto recuperará todas las energías perdidas.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Prepárese, ya que se le presentará la oportunidad para hacer cambios extremadamente profundos en su vida personal y social. Evite limitarse por miedo.

Amor: Su capacidad de seducción y su magnetismo serán fabuloso en los asuntos amorosos. Aprovéchelos si esta en pareja o si tiene que conquistar a alguien.

Riqueza: Ciclo para revisar sus finanzas y realizar los ajustes que considere necesario en su economía. Entienda que si no cambia la forma de gastar, podría endeudarse.

Bienestar: Entienda que su organismo le esta pidiendo hace tiempo un poco de paz. Necesitará descansar en soledad después de tantas tensiones que absorbió hace días.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |