Horóscopo de Géminis de hoy: jueves 30 de octubre de 2025

Momento ideal para alejarse de quienes puedan convertirse en obstáculos para el progreso que esta buscando hace tiempo. Tome distancia y todo cambiará.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el jueves 30 de octubre

Amor: Si no sabe transmitir en una forma adecuada sus sentimientos, su alma gemela podría estar descontenta. Pregúntele en que esta fallando para modificarlo.

Riqueza: Utilice la paciencia y constancia para obtener lo que desea de ese proyecto que lo tiene preocupado. Serán las herramientas para solucionar ese inconveniente.

Bienestar: Quite de su alimentación las comidas con alto tenor graso ya que podría afectar a su hígado. Propóngase comenzar un plan alimentario más sano.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Momento para sedimentar todas sus energías puramente en los proyectos. De esta forma, impedirá caer en los engaños y no lamentará lo perdido.

Amor: Deje fluir sus emociones y no dude en decirle lo que siente a su alma gemela. Coméntele lo que le sucede o que es lo que necesita para ser feliz.

Riqueza: Chequee sus limitaciones y delegue las responsabilidades que no puede cumplir. Comparta las actividades o tareas que tiene pendientes con su compañero de trabajo.

Bienestar: Permita que los sentimientos se expandan y descubra las emociones que le brinda la vida. Procure hacer uso de las fantasía para liberar la mente.

