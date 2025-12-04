Horóscopo de Géminis de hoy: jueves 4 de diciembre de 2025

Sepa que la Luna en su signo, le proporcionará esa seguridad que tanto ha estado esperando para enfrentar ciertos obstáculos que son difíciles en su vida.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el jueves 4 de diciembre

Amor: Florecerá un nuevo amor en su vida y que siempre ha buscado. Al fin, abandonará la soledad del pasado que lo atormentaba hace años.

Riqueza: Apártese de los chismes y rumores, de lo contrario, le perjudicará en su rendimiento laboral. Evite estar siempre involucrado en los problemas de su equipo de trabajo.

Bienestar: Reponga el buen humor haciendo lo que más le guste y disfrute de la vida sin perjuicios. No permita que las opiniones de terceros influyan en sus sueños.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Sepa manejar esa tendencia que tiene a decir todo lo que piensa sin importarle lo que los demás piensan, ya que puede traerle más de una complicación.

Amor: Abandone los celos y comience a confiar en la persona que tanto ama. No crea que todas la personas son iguales, caso contrario, nunca podrá estar en pareja.

Riqueza: Despreocúpese, ya que en poco tiempo todos sus deseos y ambiciones lógicas se concretarán sin problemas dentro de su mundo laboral. Este preparado.

Bienestar: Aprenda que la vida no es solo trabajo. Permítase tener un lugar para el placer y la alegría junto a todos sus seres queridos. Disfrute de los buenos momentos.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |