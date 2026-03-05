Horóscopo de Géminis de hoy: jueves 5 de marzo de 2026

Aparecerán algunas dificultades inesperadas y le hará imposible que cumpla con el cronograma de actividades que se había propuesto para el día de hoy.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el jueves 5 de marzo

Amor: Esta noche será oportuna para conquistar el corazón de la persona que le quita el sueño. Los astros, lo ayudarán a expresar su sensualidad. Libérese.

Riqueza: Cuando vaya de compras, sea lo más selectivo posible y evite los gastos compulsivos. Vigile su dinero y evite que su pareja lo malgaste en caprichos innecesarios.

Bienestar: Opte por una dieta apropiada y baja en sodio donde lo alejará del peligro de la hipertensión arterial y evitará la retención de líquidos en su cuerpo.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Manténgase firme en cada uno de sus pensamientos. En caso que deba tomar una decisión piénselo bien, ya que puede actuar erróneamente y salir perdiendo.

Amor: Procure sanar las viejas heridas que tiene en el corazón. Deje de mirar el pasado y tome ya una decisión. Piense que quiere hacer en el amor.

Riqueza: Surgirán demoras en las transacciones comerciales. Asesórese antes de invertir sus bienes, de lo contrario, podría tener una gran perdida económica.

Bienestar: Dedíquele un poco más de tiempo al cuerpo. Trate de relajarse a través de la meditación o el yoga. Anótese por la web a alguna clase en el gimnasio que esta asociado.

