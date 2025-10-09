Horóscopo de Géminis de hoy: jueves 9 de octubre de 2025

Prepárese, ya que será el momento oportuno para que abandone las ideas pesimistas. Recuerde que en otras oportunidades pudo superar situaciones peores.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el jueves 9 de octubre

Amor: Sepa que debe reflexionar en su tiempo de soledad y de esta forma, podrá descubrir lo que verdaderamente quiere en el amor. Guíese por su corazón.

Riqueza: Procure buscar nuevas oportunidades económicas y así ponerlas en práctica dentro del mercado laboral. Ponga en funcionamiento ese proyecto que tiene en mente.

Bienestar: Noche optima para asistir a algún espectáculo artístico. En caso que lo inviten, acepte y así podrá desconectarse del trabajo y de tanto stress.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Tome fuerza porque volverán a surgir esos problemas del pasado. Igualmente, usted se sentirá capaz de buscarle la solución correcta a cada uno de ellos.

Amor: Sepa que su falta de tolerancia y mal genio podría hacer precipitar el vínculo amoroso. Intente cambiar esta actitud, caso contrario, su pareja lo abandonará.

Riqueza: Recibirá de su jefe una felicitación, ya que últimamente se ha destacado en el terreno laboral por la sencillez con que afrontará situaciones difíciles.

Bienestar: Busque la manera de contactarse con su mundo interno y verá que pronto se relajará de las tensiones. Si no puede solo, tome clases de meditación.

