Horóscopo de Géminis de hoy: lunes 11 de agosto de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 11 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis
Despejando la mente, obtendrá la solución a muchos de los problemas que lo atormentan. Será una jornada oportuna para poner en orden sus ideas.
Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio
Qué le espera a Géminis el lunes 11 de agosto
Amor: Momento para discernir cuales son los amigos verdaderos, de lo contrario, podrían hacerle daño. Compruebe quienes están siempre que los necesita.
Riqueza: Aparecerán buenas propuestas en el ámbito laboral. No deje pasar la oportunidad y ponga toda su energía, así podrá conseguir el éxito en lo que se proponga.
Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer
Solo por este día, lo mejor será que evite los pensamientos negativos que surgen a menudo en su cabeza o se deprimirá demasiado. Hágalos a un costado.
Amor: Clarifique las dudas y profundice su vínculo amoroso expresando sus afectos en armonía. Si existe algún problema con su familia, júntese para dialogar.
Riqueza: Este preparado, ya que un nuevo proyecto llega de la mano de alguien no confiable. Trate de rechazarlo si quiere evitar cualquier problema económico.
Bienestar: Si se siente demasiado agotado, no se esfuerce por complacer a los demás. No dude y con tiempo trate de cancelar los compromisos que tiene asumidos.
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
