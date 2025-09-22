Horóscopo de Géminis de hoy: lunes 22 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 22 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis
No dude y confíe en sus amigos. Sepa que ellos sabrán ayudarlo en su futuro y lo apoyaran en todo lo que necesite en su vida. Déjese guiar por ellos.
Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio
Qué le espera a Géminis el lunes 22 de septiembre
Amor: Evite actuar a espalda de su alma gemela, ya que podría enojarse con usted. Lo único que logrará será ganarse su desconfianza y que se aleje de usted.
Riqueza: Aunque su jefe se exceda con las exigencias laborales, sepa que deberá evitar las discusiones y acceder a su pedido. Cumplan con los requerimientos.
Bienestar: Sea más prudente, ya que los contratiempos podrían desequilibrarlo y desbordarlo en esta jornada. Préstele una debida atención a su sistema nervioso.
Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer
Intente organizar mejor sus actividades diarias. Sepa que el desorden y la falta de objetividad podrían ser los obstáculos en el éxito de sus proyectos.
Amor: No caiga en la rutina y concrete los cambios que desea en su vida amorosa para sentirse aun más feliz. Si siente ganas de comprometerse, hágalo ya.
Riqueza: Tenga en cuenta que un olvido o un gasto innecesario puede producirle un desajuste en su presupuesto semanal. Compre lo que realmente necesita usar.
Bienestar: En este día, permítase disfrutar de un tiempo de ocio. Sepa que liberarse de la rutina diaria, será la mejor terapia. Lea un libro o mire una película.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis
