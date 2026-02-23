Horóscopo de Géminis de hoy: lunes 23 de febrero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 23 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis
- 1 minuto de lectura'
Entienda que no es el momento para las vacilaciones. Transitará un periodo de cambios en el que necesitará de toda su capacidad de iniciativa e imaginación.
Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio
Qué le espera a Géminis el lunes 23 de febrero
Amor: Arregle un encuentro con su primo que hace tiempo no ve. Ambos compartirán un momento grato y podrán charlar de ese asunto familiar que están atravesando.
Riqueza: En pocos días, le acercarán una interesante propuesta de un negocio bastante prometedor. Acuda a su criterio para saber si le conviene económicamente.
Bienestar: Aprenda a desarrollar su sensibilidad. Opte por una actitud más segura y relajada frente a las situaciones que tiene que enfrentar día a día en su vida.
Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer
Momento oportuno para que se obligue a buscar soluciones reales a los problemas que le surgen día a día. Sepa que no ganará nada con escaparse de los mismos.
Amor: Debería aprovechar para acercarse a esa persona que le atrae y declárele sus sentimientos, ya sea a través de un mensaje o una simple llamada.
Riqueza: Gracias a esas nuevas relaciones comerciales, comenzará un período diferente dentro del ámbito laboral del cual obtendrá muy buenos frutos. Aproveche.
Bienestar: Intente moderarse con los placeres culinarios que se estuvo dando en estos últimos meses. Cuide su alimentación y evite tanta comida chatarra.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |