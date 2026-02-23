Horóscopo de Géminis de hoy: lunes 23 de febrero de 2026

Entienda que no es el momento para las vacilaciones. Transitará un periodo de cambios en el que necesitará de toda su capacidad de iniciativa e imaginación.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el lunes 23 de febrero

Amor: Arregle un encuentro con su primo que hace tiempo no ve. Ambos compartirán un momento grato y podrán charlar de ese asunto familiar que están atravesando.

Riqueza: En pocos días, le acercarán una interesante propuesta de un negocio bastante prometedor. Acuda a su criterio para saber si le conviene económicamente.

Bienestar: Aprenda a desarrollar su sensibilidad. Opte por una actitud más segura y relajada frente a las situaciones que tiene que enfrentar día a día en su vida.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Momento oportuno para que se obligue a buscar soluciones reales a los problemas que le surgen día a día. Sepa que no ganará nada con escaparse de los mismos.

Amor: Debería aprovechar para acercarse a esa persona que le atrae y declárele sus sentimientos, ya sea a través de un mensaje o una simple llamada.

Riqueza: Gracias a esas nuevas relaciones comerciales, comenzará un período diferente dentro del ámbito laboral del cual obtendrá muy buenos frutos. Aproveche.

Bienestar: Intente moderarse con los placeres culinarios que se estuvo dando en estos últimos meses. Cuide su alimentación y evite tanta comida chatarra.

