Horóscopo de Géminis de hoy: lunes 23 de marzo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 23 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis
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No es momento para desesperarse si las cosas no salen como usted desea. En este día, seria bueno que refuerce la paciencia en cada uno de sus proyectos.
Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio
Qué le espera a Géminis el lunes 23 de marzo
- Amor: Esté preparado, ya que tendrá la Luna en su signo acompañándolo. Aproveche, ya que podrá vivir el amor de una manera intensa y apasionante.
- Riqueza: Procure que ninguna distracción le haga descuidar su economía en este día. Ponga más atención a cada cosa y movimiento que hace en su economía.
- Bienestar: Propóngase una vez por semana por la noche, salir a divertirse junto a sus amigos. Intente probar teniendo una vida más social y activa.
Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer
Cuando deba dar una opinión de alguna persona, trate de censurar menos y no juzgar a los demás sin conocerlos. Abandone esa posición autoritaria que tiene.
- Amor: Evite postergar por nada en el mundo ese encuentro romántico que ya tiene programado hace días. Disfrute un poco del amor y descomprímase de las responsabilidades.
- Riqueza: Sentirá la necesidad de cumplir con todas sus obligaciones de manera placentera en el ámbito laboral, ya que hace días su jefe le reclamo el incumplimiento de sus tareas.
- Bienestar: Podrá sentirse despreciado por sus amigos, ya que usted nota que no lo toman en consideración como se merece. Trate de charlar con ellos y todo mejorará.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
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