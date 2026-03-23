Horóscopo de Géminis de hoy: lunes 23 de marzo de 2026

No es momento para desesperarse si las cosas no salen como usted desea. En este día, seria bueno que refuerce la paciencia en cada uno de sus proyectos.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el lunes 23 de marzo

Amor: Esté preparado, ya que tendrá la Luna en su signo acompañándolo. Aproveche, ya que podrá vivir el amor de una manera intensa y apasionante.

Riqueza: Procure que ninguna distracción le haga descuidar su economía en este día. Ponga más atención a cada cosa y movimiento que hace en su economía.

Bienestar: Propóngase una vez por semana por la noche, salir a divertirse junto a sus amigos. Intente probar teniendo una vida más social y activa.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Cuando deba dar una opinión de alguna persona, trate de censurar menos y no juzgar a los demás sin conocerlos. Abandone esa posición autoritaria que tiene.

Amor: Evite postergar por nada en el mundo ese encuentro romántico que ya tiene programado hace días. Disfrute un poco del amor y descomprímase de las responsabilidades.

Riqueza: Sentirá la necesidad de cumplir con todas sus obligaciones de manera placentera en el ámbito laboral, ya que hace días su jefe le reclamo el incumplimiento de sus tareas.

Bienestar: Podrá sentirse despreciado por sus amigos, ya que usted nota que no lo toman en consideración como se merece. Trate de charlar con ellos y todo mejorará.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |