Horóscopo de Géminis de hoy: lunes 9 de febrero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 9 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis
- 1 minuto de lectura'
Quite los viejos pensamientos y costumbres vividas. Comprenda que en la vida no hay que quedarse solo con el pasado, al contrario, debe aprender de las nuevas experiencias.
Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio
Qué le espera a Géminis el lunes 9 de febrero
Amor: Transitará una jornada donde los astros y el amor jugará de su lado en todo lo que emprenda. Redoble la apuesta y disfrutará sin escrúpulos.
Riqueza: Después de tanta espera, una persona le devolverá ese dinero que le presto y podrá quitarse muchas de las deudas que lo tenían agobiado hace meses.
Bienestar: Deje de quejarse que se siente mal y empiece una dieta libre en grasas. Pronto conseguirá un excelente estado físico y dejará de sufrir su hígado.
Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer
Sepa que necesitará proyectar mejor las actividades para poder llegar a cumplir con todas las obligaciones en tiempo y forma como usted quiere.
Amor: Deberá acompañar a ese amigo del alma que necesitará de su apoyo emocional. No dude en permanecer a su lado, sepa que el ha sufrido bastante.
Riqueza: Empiece a creer en usted mismo y emprenda negocios nuevos. Aproveche que los astros lo apoyarán y en muy poco tiempo obtendrá muchas ganancias.
Bienestar: Renuncie a esa angustia que viene viviendo hace días a causa del disgusto que atravesó hace semanas. Llame a sus amigos para charlar del tema.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |