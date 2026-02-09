Horóscopo de Géminis de hoy: lunes 9 de febrero de 2026

Quite los viejos pensamientos y costumbres vividas. Comprenda que en la vida no hay que quedarse solo con el pasado, al contrario, debe aprender de las nuevas experiencias.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el lunes 9 de febrero

Amor: Transitará una jornada donde los astros y el amor jugará de su lado en todo lo que emprenda. Redoble la apuesta y disfrutará sin escrúpulos.

Riqueza: Después de tanta espera, una persona le devolverá ese dinero que le presto y podrá quitarse muchas de las deudas que lo tenían agobiado hace meses.

Bienestar: Deje de quejarse que se siente mal y empiece una dieta libre en grasas. Pronto conseguirá un excelente estado físico y dejará de sufrir su hígado.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Sepa que necesitará proyectar mejor las actividades para poder llegar a cumplir con todas las obligaciones en tiempo y forma como usted quiere.

Amor: Deberá acompañar a ese amigo del alma que necesitará de su apoyo emocional. No dude en permanecer a su lado, sepa que el ha sufrido bastante.

Riqueza: Empiece a creer en usted mismo y emprenda negocios nuevos. Aproveche que los astros lo apoyarán y en muy poco tiempo obtendrá muchas ganancias.

Bienestar: Renuncie a esa angustia que viene viviendo hace días a causa del disgusto que atravesó hace semanas. Llame a sus amigos para charlar del tema.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |