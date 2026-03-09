Horóscopo de Géminis de hoy: lunes 9 de marzo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 9 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis
Por más que se sienta presionado por las situaciones que vive, su habilidad le permitirá esquivar cualquier dificultad que se le presente en la jornada.
Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio
Qué le espera a Géminis el lunes 9 de marzo
Amor: En este día, retome el diálogo y encuentro intimo con su alma gemela para fortalecer el vínculo amoroso. Entréguele su corazón a la persona que ama.
Riqueza: Decida y vigile cautelosamente las cuentas, lo ayudará a evitar sorpresas desagradables. Si estaba pensando en hacer alguna reforma en su casa, hágalo.
Bienestar: Seria optimo que no permita que el nerviosismo de quienes lo rodean termine contagiándolo. Intente planificar un día de spa y volverá totalmente relajado.
Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer
Tenga en cuenta que antes de hacer algo, debe reflexionar y analizar tranquilamente la situación. No permita que sus miedos lo invadan y no lo dejen pensar.
Amor: Descubrirá la paz en su corazón. Será un gran día para un encuentro afectivo con ese familiar que hace tanto que no ve a causa de sus obligaciones.
Riqueza: Antes de realizar algún movimiento financiero importante, asesórese. Trate de organizar sus tareas y tenerlas al día. Afiance su terreno laboral.
Bienestar: Pruebe con un cambio de dieta, esto le solucionará los problemas físicos que lo abruman hace mucho tiempo. Deje de automedicarse y aprenda a comer.
