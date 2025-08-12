Horóscopo de Géminis de hoy: martes 12 de agosto de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del martes 12 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis
Cuando deba dar una opinión de alguna persona, trate de censurar menos y no juzgar a los demás sin conocerlos. Abandone esa posición autoritaria que tiene.
Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio
Qué le espera a Géminis el martes 12 de agosto
Amor: Si esta distanciado de sus hermanos, intente reunirse con ellos y aclaren las diferencias que existen entre ambos. No deje pasar más el tiempo.
Riqueza: Momento para poner en práctica ese proyecto junto a su socio. Procure desenvolverse con firmeza y evalúe las oportunidades que le ofrece el mercado económico.
Bienestar: Procure cuidarse de los cambios de temperatura que últimamente ha estado sufriendo, ya que podría afectarle las vías respiratorias y recaer con una gripe.
Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer
Despejando la mente, obtendrá la solución a muchos de los problemas que lo atormentan. Será una jornada oportuna para poner en orden sus ideas.
Amor: Momento para discernir cuales son los amigos verdaderos, de lo contrario, podrían hacerle daño. Compruebe quienes están siempre que los necesita.
Riqueza: Aparecerán buenas propuestas en el ámbito laboral. No deje pasar la oportunidad y ponga toda su energía, así podrá conseguir el éxito en lo que se proponga.
Bienestar: Aparecerán buenas propuestas en el ámbito laboral. No deje pasar la oportunidad y ponga toda su energía, así podrá conseguir el éxito en lo que se proponga.
