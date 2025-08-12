Horóscopo de Géminis de hoy: martes 12 de agosto de 2025

Cuando deba dar una opinión de alguna persona, trate de censurar menos y no juzgar a los demás sin conocerlos. Abandone esa posición autoritaria que tiene.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el martes 12 de agosto

Amor: Si esta distanciado de sus hermanos, intente reunirse con ellos y aclaren las diferencias que existen entre ambos. No deje pasar más el tiempo.

Riqueza: Momento para poner en práctica ese proyecto junto a su socio. Procure desenvolverse con firmeza y evalúe las oportunidades que le ofrece el mercado económico.

Bienestar: Procure cuidarse de los cambios de temperatura que últimamente ha estado sufriendo, ya que podría afectarle las vías respiratorias y recaer con una gripe.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Despejando la mente, obtendrá la solución a muchos de los problemas que lo atormentan. Será una jornada oportuna para poner en orden sus ideas.

Amor: Momento para discernir cuales son los amigos verdaderos, de lo contrario, podrían hacerle daño. Compruebe quienes están siempre que los necesita.

Riqueza: Aparecerán buenas propuestas en el ámbito laboral. No deje pasar la oportunidad y ponga toda su energía, así podrá conseguir el éxito en lo que se proponga.

