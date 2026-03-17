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Horóscopo de Géminis de hoy: martes 17 de marzo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del martes 17 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Géminis de hoy: martes 17 de marzo de 2026
Horóscopo de Géminis de hoy: martes 17 de marzo de 2026

Intente sincerarse con usted mismo. Debería aprender a como reconocer sus comportamientos erróneos y buscarle la solución a cada una de las situación.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

  • Amor: Probablemente, se sienta desilusionado por una persona a la cual le tiene un aprecio especial. Trate de no confiar ciegamente en todas las personas.
  • Riqueza: Siempre que se reúna con sus compañeros, este precavido cuando realice un comentario laboral, ya que podrían tergivérsalo y quedar mal visto por sus superiores.
  • Bienestar: Evite encerrarse en su hogar. Haga contacto con los demás y no se aburra solo. Piense un poco más en usted e inicie ese curso que tanto le interesa.

Después de tanto inconvenientes, seria optimo que organice adecuadamente su vida personal. Haga los cambios que crea necesarios comenzando por su hogar.

  • Amor: Aunque le cueste demasiado, hoy será el momento para enfrentar esos conflictos familiares que lo torturaron durante la semana pasada y no lo dejaron descansar.
  • Riqueza: Manténgase atento a los contratos que firma, si es que se encuentra por realizar un negocio importante. Deberá evaluar cada una de las consecuencias.
  • Bienestar: Aproveche, ya que será una jornada libre de stress y sin tensiones. Aliméntese de forma adecuada, de lo contrario, estará con sueño y desganado durante el día.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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