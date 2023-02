Horóscopo de Géminis de hoy: martes 21 de Febrero de 2023

Propóngase hoy mismo elaborar pensamientos creativos desde el alma. De esta forma, lo ayudarán a conectarlo con sus verdaderos intereses personales.

Fechas: 21 de Mayo al 20 de Junio

Qué le espera a Géminis el martes 21 de Febrero

Amor: Intente tender su simpatía y romper con su mal humor. Cambiando estas actitudes, podrá encontrar el amor en el momento menos esperado y al fin sentirse enamorado.

Riqueza: Arrancará un proyecto nuevo que lo beneficiará económicamente en poco tiempo. Transitará una etapa ideal, ya que ocupará un lugar protagónico.

Bienestar: Será un día en el que su voluntad no estará muy desarrollada. Debería estar atento, ya que podría perder una oportunidad por miedo a no arriesgarse.

Semana del 12 al 18 de julio para Géminis

Mercurio (regente del ascendente en Géminis) continúa su recorrido por Cáncer (signo de agua, sensible) y sensibiliza tu forma de pensar algunas cosas. Este movimiento dialoga con la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la intimidad. Además, Venus (planeta de las relaciones) continúa en tu signo y perfecciona la conexión matemática con Neptuno (planeta asociado al inconsciente). Tip: momento interesante para tu faceta más inconsciente. Atención a los sueños.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Aprenda que no conseguirá nada si no empieza a luchar por lo que quiere. No se agote en el intento, siempre los resultados justifican los esfuerzos.

Amor: No permita que su mal genio destruya la relación que construyó hace tiempo. Deje de comportarte tan cruel con su alama gemela, ya que podría alejarse de usted.

Riqueza: Solo por este día, ignore los problemas domésticos que están surgiendo en este último tiempo. Esto podría restarle energía en el plano profesional.

Bienestar: Momento para desplegar su creatividad y hacer eso que tanto lo apasiona en su vida. Goce sin culpas del ocio, ya que la diversión será su mejor terapia.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis | Leo |

LA NACION