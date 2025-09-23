Horóscopo de Géminis de hoy: martes 23 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del martes 23 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis
- 1 minuto de lectura'
En ciertas ocasiones, es mejor callar. Evite dañar los vínculos afectivos, ya que luego podría sentirse mal y arrepentirse.
Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio
Qué le espera a Géminis el martes 23 de septiembre
Amor: Arregle un encuentro con su primo que hace tiempo no ve. Ambos compartirán un momento grato y podrán charlar de ese asunto familiar que están atravesando.
Riqueza: En pocos días, le acercarán una interesante propuesta de un negocio bastante prometedor. Acuda a su criterio para saber si le conviene económicamente.
Bienestar: Aprenda a desarrollar su sensibilidad. Opte por una actitud más segura y relajada frente a las situaciones que tiene que enfrentar día a día en su vida.
Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer
No dude y confíe en sus amigos. Sepa que ellos sabrán ayudarlo en su futuro y lo apoyaran en todo lo que necesite en su vida. Déjese guiar por ellos.
Amor: Evite actuar a espalda de su alma gemela, ya que podría enojarse con usted. Lo único que logrará será ganarse su desconfianza y que se aleje de usted.
Riqueza: Aunque su jefe se exceda con las exigencias laborales, sepa que deberá evitar las discusiones y acceder a su pedido. Cumplan con los requerimientos.
Bienestar: Sea más prudente, ya que los contratiempos podrían desequilibrarlo y desbordarlo en esta jornada. Préstele una debida atención a su sistema nervioso.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
Otras noticias de Horóscopo de hoy
- 1
Intereses y gustos: cómo atraer a los solteros de Virgo, según su personalidad
- 2
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 22 al 28 de septiembre
- 3
Qué te depara en el último eclipse solar del año según tu signo y tu ascendente
- 4
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 22 al 28 de septiembre