Horóscopo de Géminis de hoy: martes 24 de febrero de 2026

Comprenda que no todos tienen las ideas tan claras como usted. Tendrá que armarse de paciencia frente a las dudas de los demás antes de emprender su proyecto.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el martes 24 de febrero

Amor: Sepa que la inseguridad es su peor enemiga. Controle los celos, ya que su pareja no esta dispuesta a tolerarlo y en oportunidades anteriores han sufrido una crisis.

Riqueza: Período oportuno para conquistar nuevos objetivos relacionados en el ámbito comercial. Si tiene algún proyecto estancado, actívelo cuanto antes.

Bienestar: Comenzará la jornada sin ganas y podría sentirse desanimado. Descanse, ya que su físico necesita recuperar fuerzas hace días.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Entienda que no es el momento para las vacilaciones. Transitará un periodo de cambios en el que necesitará de toda su capacidad de iniciativa e imaginación.

Amor: Arregle un encuentro con su primo que hace tiempo no ve. Ambos compartirán un momento grato y podrán charlar de ese asunto familiar que están atravesando.

Riqueza: En pocos días, le acercarán una interesante propuesta de un negocio bastante prometedor. Acuda a su criterio para saber si le conviene económicamente.

Bienestar: Aprenda a desarrollar su sensibilidad. Opte por una actitud más segura y relajada frente a las situaciones que tiene que enfrentar día a día en su vida.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |