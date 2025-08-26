Horóscopo de Géminis de hoy: martes 26 de agosto de 2025

Durante esta jornada se enfrentará con situaciones difíciles que le exigirán al máximo de su concentración. Sea paciente y piense bien antes actuar.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el martes 26 de agosto

Amor: Durante esta jornada se enfrentará con situaciones difíciles que le exigirán al máximo de su concentración. Sea paciente y piense bien antes actuar.

Riqueza: Realice cálculos y evite gastar en forma desmedida, de lo contario, no podrá cubrir las deudas. Hágase una lista de los productos que necesita antes de ir a comprar.

Bienestar: Entienda que su cuerpo es la herramienta necesaria para concretar sus fines, por tal motivo debe cuidarlo. Evite castigarlo más de la cuenta.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Manténgase firme en sus pensamientos. En caso que deba tomar una decisión piénselo bien, ya que puede actuar erróneamente. Avance de manera prudente.

Amor: Sin dudar, trate de proponerle a su enamorado los planes que tiene en mente hace tiempo. Relájese, verá que los aceptará sin problemas.

Riqueza: Enfoque los proyectos de forma responsable y paciente, de lo contrario, sepa que todo lo que se proponga podría diluirse rápidamente en un minuto.

Bienestar: Trate de no desanimarse ante el primer obstáculo que se le presente en el día. En caso de tener un problema, escuche su voz interior.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |