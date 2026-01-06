LA NACION

Horóscopo de Géminis de hoy: martes 6 de enero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del martes 6 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis

Mañana propicia para que confíe en su visión y así pueda tomar esa determinación que hace rato lo tiene preocupado. Relájese, todo saldrá de manera correcta.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el martes 6 de enero

Amor: Intente suspender algunos compromisos laborales y aproveche a disfrutar la tarde junto a su alma gemela. Prepare una rica merienda y comparta un tiempo a solas.

Riqueza: Momento para que realice un equilibrio entre sus ingresos y egresos. Deje de gastar con tarjeta de crédito porque a fin de mes no podrá pagar el resumen.

Bienestar: Propónganse en cuanto pueda cambiar el estilo de su rutina. Intente practicar de forma sistemática alguna actividad que sea de su agrado.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Entienda que no es el momento para las vacilaciones. Transitará un periodo de cambios en el que necesitará de toda su capacidad de iniciativa e imaginación.

Amor: Arregle un encuentro con su primo que hace tiempo no ve. Ambos compartirán un momento grato y podrán charlar de ese asunto familiar que están atravesando.

Riqueza: En pocos días, le acercarán una interesante propuesta de un negocio bastante prometedor. Acuda a su criterio para saber si le conviene económicamente

Bienestar: Aprenda a desarrollar su sensibilidad. Opte por una actitud más segura y relajada frente a las situaciones que tiene que enfrentar día a día en su vida.

