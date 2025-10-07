LA NACION

Horóscopo de Géminis de hoy: martes 7 de octubre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del martes 7 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis

Si usted pretende cumplir con todas los objetivos, tenga en cuenta que los mismos deben estar relacionados con sus emociones. Déjese guiar por su instinto.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el martes 7 de octubre

Amor: Momento oportuno para amar y confiar en su alma gemela. Empiece a ser usted mismo frente a su pareja, procure olvidarse de los miedos y las preocupaciones.

Riqueza: Será un magnifico momento para invertir en algún proyecto. Intente hacer cuentas y revisar la confiabilidad de la propuesta que le hicieron hace unos días.

Bienestar: Quedándose en su casa, sepa que encontrará la atmosfera más adecuada para sobrellevar todas las dificultades que ha transitado en este ultimo tiempo.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Seria oportuno que comience a implementar las soluciones convenientes a muchos de los obstáculos que se le han presentado en estos días. No se deje estar.

Amor: Aproveche al máximo en el amor, pero sepa que debe cuidarse de no ser presa de engaños, mentiras o confusiones. Ponga atención con la gente que se relaciona.

Riqueza: Sepa que se acerca una etapa excelente para invertir y poner en orden el sistema financiero, caso contrario, a fin de año terminará demasiado endeudado.

Bienestar: No se haga cargo de los problemas ajenos, sepa que con los suyos le basta. Deje de confiar ciegamente en las personas que conoce hace poco tiempo.

Otras predicciones para hoy

Por Renata Dossi
