Horóscopo de Géminis de hoy: miércoles 11 de marzo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 11 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis
- 1 minuto de lectura'
Posiblemente, será una jornada excesiva de preocupaciones y responsabilidades. Sepa que tendrá que confrontar de a un tema y logrará obtener buenos resultados.
Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio
Qué le espera a Géminis el miércoles 11 de marzo
Amor: La relación de pareja podría correr peligro de separación. Prepárese, ya que volverán viejos resentimientos que ninguno de los dos ha conseguido superar.
Riqueza: Procure enfocarse en los nuevos negocios que le generarán abundancia monetaria y prosperidad. No gaste tiempo y energía en proyectos pocos viables.
Bienestar: Hoy evite caer en las tentaciones peligrosas. Cuídese de los excesos de todo tipo e intente alivianar la tensión y buscar una manera para distenderse.
Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer
Rompa con los perjuicios que vuelven del pasado y dé vuelta la página. Momento para focalizarse en su futuro, ya que contará con energía muy positiva.
Amor: Frente a la discusión que tuvo con su pareja en el día de hoy, procure adoptar una actitud diplomática y logrará revertir el enojo de su alma gemela.
Riqueza: Administre mejor sus cuentas y así podrá comprobar si no esta gastando más de lo que puede. Si se le dificulta, busque ayuda de alguien que entienda del tema.
Bienestar: Gracias a la fuerza de voluntad con la que cuenta, será el momento ideal para empezar una dieta baja en calorías. Busque la que mejor se adapte a su rutina.
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
