Horóscopo de Géminis de hoy: miércoles 29 de octubre de 2025

Momento para sedimentar todas sus energías puramente en los proyectos. De esta forma, impedirá caer en los engaños y no lamentará lo perdido.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el miércoles 29 de octubre

Amor: Deje fluir sus emociones y no dude en decirle lo que siente a su alma gemela. Coméntele lo que le sucede o que es lo que necesita para ser feliz.

Riqueza: Chequee sus limitaciones y delegue las responsabilidades que no puede cumplir. Comparta las actividades o tareas que tiene pendientes con su compañero de trabajo.

Bienestar: Permita que los sentimientos se expandan y descubra las emociones que le brinda la vida. Procure hacer uso de las fantasía para liberar la mente.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Aprenda que no siempre los obstáculos son situaciones negativas. Procure descubrir las nuevas opciones que se esconden detrás de las dificultades que uno vivió.

Amor: En esta noche, su enamorado le propondrá una salida intima. No dude en suspender cualquier compromiso que tenia ya adquirido para poder salir con su alma gemela.

Riqueza: Por más que los ingresos van a tener un aumento considerable, seria optimo que también vigile los egresos que tiene de dinero. Evite gastar sin necesidad.

Bienestar: Intente descansar, ya que su decaimiento se debe a los esfuerzos cotidianos que ha tenido en este ultimo tiempo. Deje ser tan exigentes con usted mismo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |