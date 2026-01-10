LA NACION

Horóscopo de Géminis de hoy: sábado 10 de enero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del sábado 10 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Géminis de hoy: sábado 10 de enero de 2026
Horóscopo de Géminis de hoy: sábado 10 de enero de 2026

Avance ya que hoy nada podrá detenerlo, actúe con certeza y así podrá llegar a alcanzar sus metas. Aproveche, ya que tendrá su vitalidad al máximo.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el sábado 10 de enero

Amor: Durante esta jornada haga lo posible para mantener la armonía y el equilibrio en su vínculo amoroso. Busque la mejor manera para no seguir peleando con su pareja.

Riqueza: Momento para asumir conscientemente su responsabilidad. Seguramente sus pares aceptarán que lidere el grupo laboral pero no se olvide que usted es el líder.

Bienestar: No se sienta derrumbado, ya que por la noche su ánimo mejorará. Decídase y trate de contactar a sus amigos cercanos aunque sea por una videollamada.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Evite que cualquier persona lo bloquee en sus decisiones y ejerza poder sobre su persona. Usted ya es maduro y sabe que hacer sin tener que pedir ayuda a alguien.

Amor: Probablemente, surjan situaciones confusas con su alma gemela. Le será conveniente manejarse con cautela y procure mantener un dialogo activo.

Riqueza: Si estaba pensando en hacer alguna reforma en su casa, hágalo sin dudarlo. No dude en generar esos gastos para embellecer la fachada de su hogar.

Bienestar: Entienda que son días donde debe preocuparse por su salud. Si tiene que mover muebles o cosas pesadas en su hogar, trate de no descuidar las articulaciones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Las predicciones para la semana del 5 al 11 de enero
    1

    Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 5 al 11 de enero

  2. ¿Qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 9 de enero?
    2

    Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 9 de enero?

  3. Las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 5 al 11 de enero
    3

    Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 5 al 11 de enero

  4. Así le irá cada signo del Zodíaco en el amor durante enero
    4

    Así le irá cada signo del Zodíaco en el amor durante enero

Cargando banners ...