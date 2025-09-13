Horóscopo de Géminis de hoy: sábado 13 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 13 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis
Intente comprender que la tolerancia y la persuasión serán los medios más eficaces para lograr muchos de los proyectos tan anhelados. Haga uso de ellas.
Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio
Qué le espera a Géminis el sábado 13 de septiembre
Amor: En este día, descubrirá que tiene mucho que decirle a su alma gemela y escuchar lo que ella siente. Permítase expresar sus sentimientos libremente.
Riqueza: Comprenda que debe invertir energía en proyectos posibles, deje de empañarse con obstáculos insuperables. Intente ver más allá de sus deseos.
Bienestar: Sepa que su cuerpo esta necesitando más movimiento que el habitual. Inscríbase hoy mismo en un club y comience a ejercitar. Escoja alguna actividad que le agrade.
Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer
Esté preparado, ya que transitará una jornada llena de contradicciones en todo lo que realice y podría sentirse desorientado. Si surge algún problema, no desespere.
Amor: Por más que se sienta ahogado por los requerimientos de su pareja, permanezca a su lado y no huya. Muchas veces usted ha estado así y ella lo ha acompañado.
Riqueza: Distiéndase, ya que será una jornada muy tranquila en el ambiente laboral. Aproveche el tiempo para organizar las tareas que tiene pendiente de hace días.
Bienestar: Concédase un momento para reflexionar profundamente y espiritualmente. Ambiente su hogar con música suave, ya que será una noche ideal para el relax.
