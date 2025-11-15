LA NACION

Horóscopo de Géminis de hoy: sábado 15 de noviembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del sábado 15 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis

Horóscopo de Géminis de hoy: sábado 15 de noviembre de 2025

Intente reflexionar antes de accionar en sus proyectos. De esta forma, logrará reconocer algunas dudas que le impiden alcanzar siempre los objetivos que se propone.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el sábado 15 de noviembre

Amor: Mostrándose tal cual es con su alma gemela, transitará un período favorable en el amor. Deje de ser tan estructurado en el amor y pronto notará el cambio.

Riqueza: Cómprese eso, que tanto anhela y disfrútelo al máximo. Sepa que las finanzas le permitirán tentarse y darse ese gusto que tanto ha estado esperando para su vida.

Bienestar: Sepa que las caminatas diarias harán dinamizar el estancamiento de su energía interna. Propóngase una día a la semana ir caminando a su trabajo.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

No dude en agasajar a los que aprecia cuando lo sienta. Recuerde que su hospitalidad lo convierte siempre en un gran anfitrión en su entorno.

Amor: Por más que la discusión la haya empezado su alma gemela, evalúe cuanto de culpa tiene y resuelva la situación con su pareja de la mejor manera.

Riqueza: Apreciarán sus meritos y esfuerzos. Hoy será elogiado en su ámbito profesional por su jefe, trate de sostener esta actitud y pronto podrá tener un ascenso.

Bienestar: Realice una salida nocturna con sus amigos después de la jornada laboral. Intente salir a tomar algo o a cenar a ese bar que tanto le gustan.

Otras predicciones para hoy

Por Renata Dossi
