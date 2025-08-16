Horóscopo de Géminis de hoy: sábado 16 de agosto de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 16 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis
Podrá lograr muchos de sus objetivos sin que se le interpongan inconvenientes en su camino. Le será imprescindible que profundice en temas más complejos.
Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio
Qué le espera a Géminis el sábado 16 de agosto
Amor: Deje de seguir haciendo comparaciones con las relaciones pasadas. No hurgue en cuestiones anteriores que al día de hoy no le suman en nada. Relájese.
Riqueza: En este día y sin falta, analice sus finanzas porque las cuentas no están dando resultados positivos. Deberá verificar en que esta gastando su dinero.
Bienestar: Jornada optima para salir de compras con amigas. Si ya cobro, ni dude un minuto y cómprese esa prenda que hace tanto quiere. No de tantas vueltas.
Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer
Comenzará el día deseando estar en soledad. No piense que algo funciona mal, sepa que se trata de una necesidad de reencontrarse con usted mismo.
Amor: Después de la discusión que tuvo con su pareja, recapacitará dándose cuenta que se quieren con locura. Procure abandonar el resentimiento que acumulo.
Riqueza: Comprenda que si administra mejor el dinero familiar, las discusiones y los problemas desaparecerán por completo. Piense bien cuando realice un movimientos.
Bienestar: Gracias a la armonía que ha alcanzado en estos días, podrá activar su lado más sensible y receptivo. En caso de tener un problema, escuche su voz interior.
